Historien om den hemmelige rallybil, Audi gjorde alt for at skjule

Sig hej til en vanvids-Audi

Audi'er er måske ikke det mest sindsoprivende i min verden, men en udflugt for et par år siden til Ingolstadt i Tyskland, fik mig til at revidere den holdning. I Ingolstadt, som jo er en slags Audi-by, fik vi nemlig lov til at snuse rundt hos Audi Tradition. Her holder de mærkets historie i live, og det gør de ved at samle de mest spændende Audi'er sammen.

I hjørnet af lokalet faldt jeg nemlig over en mærkelig skabning, som jeg må indrømme, at jeg aldrig nogensinde har set eller hørt om - og jeg prøver ellers at holde mig rimelig godt opdateret på de ældre biler. Det ligner en slags vandmand på fire hjul, og jeg var med det samme klar over, at den var noget specielt.

I 80’erne red Audi med på rallybølgen i det vilde Gruppe B. Her deltog de med den firehjulstrukne Sport Quattro, men hos Audi vidste de godt, at succesen ikke ville vare ved. Bilen havde faktisk nogle meget nervøse køreegenskaber, som var svære at styre. Derfor blev et tophemmeligt projekt sat i gang af den nu afdøde Ferdinand Piëch, hvor der skulle udvikles en centermotor-rallybil med en god balance - han havde bare lige glemt at fortælle det til ledelsen. Og fordi han gerne ville holde udviklingsarbejdet hemmeligt rykkede hele holdet til, hvad der dengang hed Tjekkoslovakiet.