Richters Garage: 420 hk gør denne sommer til årtiets bedste

Starstruck!

Et af årets højdepunkter var at møde en ægte Singer Porsche på dansk jord. Du kommer til at læse meget mere om den røde Singer på et senere tidspunkt i bladet. Inden vi var færdige med at skyde fotos af bilen, blev jeg bare nødt til at have et enkelt billede, hvor den stod sammen med min egen. Det var jo nærmest som at stå ansigt til ansigt med en Hollywood-kendis.