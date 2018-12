Richters Garage: 3 køreture fra 2018 der gav mig gåsehud!

Mercedes-AMG S 65 på roadtrip i Californien

I slutningen af året drog jeg på en tur til guds eget land, USA. Jeg tog derover for at lave en stribe historier, hvoraf nogle allerede er trykt, mens andre venter på publicering i 2019. For at kunne nå alle opgaverne i USA, hørte jeg Mercedes, om de evt. havde en ledig bil i deres flåde "overthere". Det havde de, og den stod klar til mig ved ankomst. En grønmetallic Mercedes-S65 AMG Cabriolet. Hold. Nu. K... hvor er det bare en vanvittig bil! V12, biturbo, 630 hk og en tørst så stor, at det kun kan lade sig gøre at køre den i USA.

Jeg kørte bilen hele vejen fra Los Angeles og op af Pacific Coast Highway til Monterey. En lækker tur, som alle med respekt for sig selv, bliver nødt til at køre en dag. Faktisk er det ligegyldigt hvilken bil, du sidder bag rattet af, men det blev dog lige en tak mere specielt, at sidde placeret i sofasæderne i den Mercedes. Det var en episk tur, som du kommer til at læse mere om, når BM1903 kommer på gaden.