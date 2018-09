Richters Garage: 10.000 km bag rattet af en Porsche 996 Turbo

10.000 km i Porsche 996 Turbo

Det blev årets sidste langtur, og km-tælleren viste, at der var kommet 10.000 ekstra km på tælleren i løbet af de tre måneder, bilen var på plader. Så da bilen kom hjem i garagen blev pladerne skruet af, og der blev booket en tid til polering hos Oxholm Car Care (mere om den polering i et andet blogindlæg). Det var en træls følelse at skulle pille pladerne af igen og knække dem midt over. Omvendt var det også i den grad et eksempel på at stoppe mens legen er god. Jeg ville ikke have meget tid til at køre bilen de næste par måneder på grund af arbejde og andet, så det var et godt tidspunkt at stoppe.

I løbet af sæsonen har jeg lært, at hvis man har sin drømmebil stående i garagen, så SKAL man ud at køre i den. Det giver ikke meget at kigge på en bil i forhold til at køre i den. Nu er spørgsmålet jo så bare, om det samme skal ske igen til næste år. Det har jeg så en hel kold og mørk vinter til at overveje.