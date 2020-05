Vi leger Dylan fra Beverly Hills 90210, når vi cruiser i 2 topfede Porsche Speedster'e

Historien om Porsche's ikoniske Speedster

Vanddråben rammer min pande. Et koldt gys går gennem min krop og spreder sig på et splitsekund helt ud til fingerspidserne. Jeg kigger op. Mørke skyer glider ind over os og skygger for solen – hurtigt. Jeg sidder i en af de ultimative åbne sportsvogne: En original Porsche 356 Speedster, og i det rystende bakspejl kan jeg lige præcis ane forlygterne fra den kridhvide Porsche 964 Speedster. Disse biler er altså ikke skabt til at køre i regnvejr, så der er ikke andet at gøre end at stikke af.

Jeg griber den delikate og spinkle gearstang i midten, som mangler lidt af den præcision, vi eftersøger i nyere sportsvogne, og sender den et par gear ned. Lidt mellemgas får mekanikken til at glide lettere, og med andetgearet lagt ind åbner jeg op for gasspjældene i de to Zenith-karburatorer, som er monteret på den luftkølede 1,6-liters boxermotor. Effekten er beskedne 75 hk, men overraskende nok føles det af meget mere. Boxermotoren er villig til at arbejde for føden, og derfor glider nålen i omdrejningstælleren hurtigt op.