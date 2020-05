Er du klar til at NØRDE Porsche's hyperbiler? Her er 7 af de vildeste!

Porsche's hyperbiler

I Richters Garage elsker vi at kigge tilbage til fortiden, og denne gang skal det handle om (surprise!?!) Porsche, men ikke 911-modeller. Eller næsten ikke i hvert fald. Vi skal nemlig kigge på Porsche's stribe af hyperbiler, og før du brokker dig over, at mange på listen måske ikke er det, vi i dag vil betegne som hyperbiler, så var de det i den tid, de blev født. Dengang var det det vildeste af det vilde.

Her er alt fra den fjerlette Porsche 550 Spyder, som var med til at starte fabrikkens eventyr med centermotorsportsvogne, til 911 Turbo RS, der kun blev produceret i et enkelt eksemplar til en meget heldig tysker med dybe lommer. Vi må dog ikke glemme den vanvittige Carrera GT, der med sin V10-motor udsendte et skrig, som du aldrig vil glemme, når du først har hørt det i levende live. Læs med!