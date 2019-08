Limousinen alle Porsche-fans har hede drømme om

En Porsche 356 Limousine

Da den amerikanske og nu afdøde bilsamler John Dixon's datter skulle giftes, ville han gerne have, at hun skulle køre til og fra kirken i noget helt specielt. Mr. Dixon havde en forkærlighed for Porsche, og derfor luftede han idéen om at bygge en forlænget 356 til et par personer i den klassiske bilbranche, som lige vidste, hvordan sådan noget skulle gøres. Der var ikke lang vej fra tanke til handling, og kort tid efter var kreationen klar.