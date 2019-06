På tysk roadtrip i en brugt bil til 28.000 kr. – galt eller genialt?

Du kan faktisk købe en bil til 28.000 kr.

Jeg har hørt fra flere sider, at denne generation af Volvo V70 er en af de mest stabile, der findes, og det er noget, jeg langsomt er ved at få øjnene op for. Jeg er også stille og roligt ved at opdage, at det muligvis kan lade sig gøre, at købe en familie til 28.000 kr., som du faktisk kan bruge til noget, også selv om mange mennesker virker mistroiske overfor det. For skal man partout ud og bruge flere hundrede tusinde kr. på en kedelig familiebil bare fordi, man har fået en baby?

Det er en påstand, jeg har tænkt mig at modbevise. Og første kryds i bogen har været under feltet "Langtur", som Volvo'en bestået til et 12-tal. Så må vi se, hvad jeg kan finde på som den næste opgave til Sølvræven.