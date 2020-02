Nu kan du køre rundt i Al Capones skudsikre Cadillac – hvis du har råd...

Den skudsikre Cadillac fra Chicagos gader

Al Capone er uden tvivl en af de mest legendariske gangstere i historien, og nu kan en af hans biler blive din. Bilforhandleren Celebrity Cars i Las Vegas har netop sat Al Capones gamle Cadillac fra 1928 til salg, og den er noget helt specielt – det samme er prisskiltet. For at kunne kalde sig den nye ejer af dette legendariske køretøj, må du hive én mio. dollars op ad pungen, svarende til 6,8 mio. danske kr. Hvis du synes, det lyder lige til den stive side, kan du prøve at forhandle prisen ned, men forhandleren fortæller, at for at "få lov" til at forhandle prisen skal du smide et depositum på 100.000 kr. Typisk amerikansk... For pengene får du følgende:

Cadillac V-8 Town Sedan, Årgang 1928

I 1920’erne modtog politiet i Chicago 85 eksemplarer af Cadillac V-8 Town Sedan alle sammen lakeret i sort og grøn. Og da Al Capone godt kunne tænke sig at bevæge sig rundt så diskret som muligt, købte han selvfølgelig også sådan én. Det tynde glas blev dog udskiftet med noget tykkere, mens dørene og karrossen blev oprustet med ekstra stålplader, så den blev skudsikker. Det fik bilens vægt til at stige med lidt over 1.300 kg, så det var ikke nogen hurtigløber, for V8-motoren yder kun 90 hk i standardtrim. Derudover fik Al Capone monteret politiblink, -sirene og -radio, så forvandlingen var fuldendt.

Har du brug for en lille reminder om, hvem Al Capone nu var, så læs med nedenunder, eller scroll ned til bunden, hvor vi har en video med den legendariske Cadillac.