Derfor er Lancia Stratos verdens smukkeste og mest ekstreme rallybil

I dag koster en Stratos fire mio. kr.

Stratos’en på billederne stod da også hos en tysk forhandler i fem år, før nogen gad at købe den for 33.000 DM. For samme beløb kunne køberen have fået en splinterny Mercedes 450 SE. Men spoler vi tiden frem til i dag, ville det have været en meget dårlig handel. Priserne på Lancia Stratos har nemlig været støt stigende de seneste år. I dag må du hoste op med fire mio. kr. for at få et eksemplar i god stand. Se selv denne, som RM Sothebys solgte tidligere i år.

Til sammenligning koster en gammel S-klasse 50.000 kr. Men hvordan kan en bil med så dårlig plads, ikke overvældende kræfter og halvringe byggekvalitet blive så mange penge værd?

Når du sidder bag rattet og kæmper med den lille røde potte, kan det være svært at forstå. Men slukker du motoren og stiger ud, finder du svaret. Kig på den. Designet var så meget forud for sin tid, at en tysk rigmand 30 år senere kan lave en ny retro-Stratos, som ligner den gamle på en prik, og få lige så meget opmærksomhed, som var han den nulevende efterkommer til Jesus.

De kantede streger blandet med den buede forrude er så bjergtagende, at hjertet slår et ekstra slag. Den korte bagende med de runde lygter og den gennemhullede front skriger både stil og nosser på samme tid. Det kan godt være, at Lancia Stratos som gadebil ikke er fantastisk, til gengæld er det den smukkeste rallybil, der nogensinde er bygget.