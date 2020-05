KLUMME: Sådan er livet, når man ALDRIG har købt en fabriksny bil...

Finansieringen var et kapitel for sig!

Dæk blev næste udfordring, for hvad er det egentlig lige, man skal gøre med en fabriksny bil, hvis den bliver leveret på sommerdæk den 23. december? Det er ikke specielt fedt, at skulle ringe til Falck, fordi du er kørt i grøften på vej hjem fra forhandleren.

Sidste kapitel i nybilseventyret blev finansieringen, hvilket er et kapitel helt for sig. Hvis jeg havde haft evner indenfor finansiering og pengesager, ville jeg sikkert have haft et job i en bank, hvor jeg kunne score kassen. Nu er virkeligheden bare, at jeg “kun” er normalt begavet, når der kommer tal ned på papiret. Dog kan selv jeg godt regne ud, at det er dyrt, hvis du skal betale 10.000 kr. for at stifte et lån på 150.000 kr., som de så ovenikøbet også tjener renter på. Så den måtte vi lige tygge på – derhjemme. Vel ankommet hjemme i privaten fik jeg endelig ro og fred til at overveje hele situationen, og her blev jeg klar over en ting: Det er jo rigtigt nok. Jeg har jo aldrig prøvet at købe en ny bil selv!