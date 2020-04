Du drømmer om en åben Alfa Romeo at køre sommeren i møde med? Her er den!

S4 er den sidste variant

På en eller anden måde har jeg dog altid syntes, at de indfarvede kofangere og den nymodens bagende med de vandrette baglygter forenede det gamle med det nye på en ret elegant facon. Samtidig er dette også en bil, som giver dig de italienske fornøjelser uden for meget bøvl. Fordi det er den sidste generation, så er de fleste børnesygdomme forlængst blevet løst, og faktisk er teknikken både simpel og holdbar, så længe den får normal service med jævne mellemrum.

På en S4 har du samtidig også muligheden for en hardtop, hvilket kan være en fordel i vores klima, selv om det dog vil være synd at udsætte en bil som denne for salt. En Spider S4 fås fra omkring 125.000 kr. for et godt eksemplar, og der er faktisk mange at vælge imellem, hvis du er klar på at kigge rundt i Europa. Mange af bilerne har lave km-tal samtidig med, at de er blevet passet godt på.