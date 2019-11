Kan helårsdæk erstatte dine vinterdæk? Vi undersøger sagen

Forskel på sommer- og vinterdæk

Jeg kører faktisk ikke forfærdeligt mange km i Volvo'en hvert år, og hvis jeg skulle have både et sæt vinter- og et sæt sommerdæk liggende ville de blive for gamle, før de ville være slidt op. Derfor kunne det jo være rart, om bare man havde ét sæt dæk, som sad på bilen konstant. Samtidig har jeg mulighed for at bruge offentlige transportmidler, hvis Danmark blev dækket af sne. Omvendt har jeg ikke lyst til at køre i de lave vintertemperaturer med sommerdæk monteret. Men man kan jo sjældent både blæse og have mel i munden samtidigt – og heller ikke i dette tilfælde.

Et sommerdæk er skabt til at yde masser af vejgreb i varmere temperaturer, mens et vinterdæk er lavet til at yde samme vejgreb bare ved lave temperaturer, og specielt når der er sne og sjap på vejen. Derfor har et vinterdæk en blød gummiblanding samt en masse lameller i mønsteret, mens sommerdækket typisk har en lidt hårdere gummiblanding og langt færre lameller.