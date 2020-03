Jerry Seinfeld samler på Porsche, som vi andre samler på frimærker

Rundt omkring i verden findes der et utal af spændende bilsamlinger, men en af de mest interessante ejes af den amerikanske komiker Jerry Seinfeld. Gennem årtier har han samlet nogle af de fineste biler fra Zuffenhausen. Angiveligt skulle han have over 50 biler stående, og den ene er mere ekstra­ordinær end den anden.

Jerry Seinfeld har brugt millioner af dollars på at indkøbe de forskellige biler. Samtidig har han været så glad for sine Porsche’r, at han har brugt tæt på ligeså mange millioner af dollars på at bygge en underjordisk garage til sit lille byhus på Manhattan i New York, hvor der er plads til nogle af dem.

I sin iver efter spændende Porsche’r har han skabt et tæt bånd med fabrikken, og det har givet ham nogle spændende muligheder. Blandt andᵉt har han haft mulighed for at specificere nogle helt unikke biler, som han kunne købe fra fabrikken. Samtidig har han også fået mulighed for at købe nogle af de biler, som ellers ikke normalt kommer til salg i offentligheden. Det kommer til udtryk i biler som den Porsche Carrera GT prototype, du kan se til højre.

Vi kigger her på nogle af de biler han har ejet, eller som han stadig ejer den dag i dag.