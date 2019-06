I Berlin kan du få dit klassiske bilfix – helt gratis endda

På eventyr i en Folkevogn

Hvis du gerne vil kombinere din eventyrlyst med din interesse for klassiske biler, stod en VW T2 Westfalia Camper klar til at tage dig ud i verden. Standen var helt perfekt, og det er noget, som får prisen til at stige. Stort set alle generationer af de gamle "Folkevognsrugbrød" er steget i pris, og denne var ingen undtagelse. 300.000 kr. må du slippe for at kunne køre fra Classic Remise i dette orange eksemplar. Og vent ikke for længe. Det virker nemlig til, at priserne er på vej op.