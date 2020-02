Køresæsonen for 2020 er lige om hjørnet og Bil Magasinets redaktionschef er i fuld sving med at overveje, hvilken bil han skal sætte nummerplader på til denne sommer. Der er tre forskellige køretøjer at vælge imellem. Se videoen nedenfor og hjælp ham med at finde en løsning – enten ved at kommentere under videoen på YouTube eller på vores Facebook-site.

