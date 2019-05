Historien om den danske Porsche, som nu er 27 mio. kr. værd

27 mio. kr. er vurderingen

Restaureringen tog fire år, og siden har bilen kun kørt 100 km. Og nu leder den "danske" Porsche 550 Spyder igen efter en ejer, som vil sende den på nye eventyr. Der er dog lige et lille problem: Fordi 550 Spyder er så sjælden, er priserne strøget til himmels. Det er auktionshuset RM Sotheby's, der står for at sælge dette eksemplar på deres Villa Erba-auktion d. 25. maj, og vurderingen er nok til at give os hovedpine.

27 mio. kr. regner RM Sotheby's med at få for den danske Porsche. Man skulle nok have købt den tilbage i 1958, da den kørte ude på Roskilde Ring.