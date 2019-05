Har du brug for et roadtrip med gutterne, så tag sportsvognen med til Vesterhavet

Vejen til Rømø

Efter et par timer, hvor vi kunne få lov til at lege igennem i Oksbøl fortsætter vi på turens sidste del. 181'eren bliver erstattet af vej 175, som går fra fastlandet og til Rømø. Igen får vi mulighed for at køre med vand på begge sider. Der er masser af muligheder for at stoppe op og kigge ud over de danske herligheder. Det er ikke på dette stykke asfalt, du får udfordret undervognen. Til gengæld kan du prøve en acceleration eller to af, når forholdene er til det.