Få hele historien om Mercedes' superbil, der aldrig gik i produktion

Lav aerodynamik på C112

C112 var egentlig udtænkt som et koncept, som skulle være med til at teste nye teknologier hos Mercedes. Og aktiv aerodynamik var bare én af detaljerne. Både for og bag var bilen udstyret med spoilere, som kunne hæves, sænkes og vinkles på et utal af måder. Med denne teknologi kunne du opnå en lav vindmodstand, når du havde brug for det, mens du kunne skifte til maksimal downforce, hvis du pludselig fik lyst til at tage et sving med 250 km/t.

Bagspoileren fungerede også som luftbremse. En detalje som først kom i egentlig produktion med Mercedes SLR i 2004.