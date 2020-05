Det ligner en rusten Fiat 500, men i virkeligheden er det en SAMLERBIL til 320.000 kr.

Solgt for 320.000 kr.

Selv om bilen kun måler 297 cm i længden, så skal du stadig have den store pung frem. Bilen blev nemlig solgt tidligere på året i Paris af RM Sothebys, hvor den blev budt op i 320.000 kr., før hammeren faldt. Det er mange penge for hvad, de fleste tror er en standard Fiat 500. I min verden er det dog en rimelig pris for en yderst sjælden og ikke mindst smukt patineret klassiker.

Alene at finde en Fiat 695 Abarth, som er original, og hvor der er tydelig dokumentation på det, er svært. At finde en, der er blevet holdt så originalt som denne, er nærmest umuligt. Og selv om de små overfladiske rustpletter titter frem på den ydre karrosse, så er det bare med til at give bilen den særlige patina, som ikke kan købes for penge.

Læs flere fede bilartikler i Bil Magasinet, som udkommer hver måned. Start dit abonnement på Bil Magasinet i dag ved at klikke lige hér! Du kommer ikke til at fortryde det...