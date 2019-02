Ender det i konkurs, hvis du køber en 12-cylindret Jaguar? Få svaret hér

Livet med en 12-cylindret Jaguar

For at få lidt insidertips til livet med en 12-cylindret Jaguar limousine, hev vi fat i Bernt Kastberg, der arbejder som journalist på biltorvet.dk samtidig med, at han er redaktør på Jaguar Club Danmarks klubblad. Han har selv en XJ12 stående, som han bruger flittigt:

“Da jeg var på jagt, var det efter en rustfri bil, som virkede mekanisk ok. Det vil sige ikke for mange knirke, klonke- og hylelyde. Knirkelyde tager tid at finde. F.eks. er der to ting dybt inde bag instrumentbordet, som rasler på min. Det ene er blæseren, men det tager ret lang tid at skille skidtet ad, så jeg lader være med at bruge den og finder mig i den anden lyd, som kun er der en gang imellem. Aircon virker alligevel ikke, så jeg åbner vinduet, hvis jeg skal have kulde – motoren skal nok sørge for at varme det hele op, skal jeg hilse at sige”, fortæller Bernt og understreger, at hvis du skal have en perfekt bil, kommer du til at betale mere.

De billigste starter ved 50.000 kr., men her er det mere held end forstand. Regn med 80-100.000 kr. for et godt brugbart eksemplar, og herfra går priserne nordpå afhængig af, hvor perfekt en bil du går efter. Vil du have den som coupé, skal du regne med at betale dobbelt op af en tilsvarende 4-dørs. Dette eksemplar har kun kørt 52.000 km, og står fuldstændig som ny. Den står til salg hos DK Classic Cars i Langeskov.