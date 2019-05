En af de billigste veje til en 12-cylindret Ferrari er denne 365 GT4

Nyd den ved at køre den

Efter at have kigget på den sølvfarvede Ferrari i nogle minutter stikker vi ud på landevejene for at skyde et sæt billeder af bilen, når vi nu alligevel har den igang. Det er her, bilen virkelig vinder mit bilhjerte.

Kosmetisk er denne bil i en skidt stand, og det ville kræve hundredevis hvis ikke tusindvis af timer at få den i en stand, hvor den kunne vinde førstepræmien på et Ferrari-træf. Men hvis du tror, den skal det, har du misset pointen. Denne Ferrari skal nydes ved at køre den. For dét kan den til perfektion.