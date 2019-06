Du skal være mangemillionær for at byde på James Bonds brugte DB5

Fede Q-gadgets

Bilen, der kommer under hammeren, er en ud af fire biler (hvoraf de ene blev stjålet i 1997 og siden da på mystisk vis har været forsvundet. Det er sikkert gjort af en galning, som vil overtage verdensherredømmet, muhahaha!), der blev produceret i 60'erne. De første blev produceret for at blive brugt i Goldfinger-filmen, men denne blev i stedet lavet med et andet formål.

Efterfølgeren til Goldfinger blev filmen Thunderball, og for at skabe lidt opmærksomhed omkring den næste film i rækken i USA, bestilte produktionsselskabet bag, Eon Productions, to ekstra DB5'ere lavet med de samme gadgets som filmbilerne. Men hvor de forskellige ting i filmbilerne, kun skulle bruges en enkelt gang, hvorefter sekvenserne blev klippet sammen, skulle de nye biler vises frem for film-fans i hele USA, og derfor skulle de forskellige gadgets kunne fungere efter gentagen brug.