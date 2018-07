Disse 12 fotos beviser, at Singer laver verdens fedeste Porsche 911

Hvad koster den?

Skal du spørge, har du ikke råd. Singer har dog løftet sløret lidt for, hvor dybe lommer, du skal have, for at komme i betragtning til denne bil. Ca. 11,5 mio. kr. vil det koste at få lavet ombygningen, og så skal du huske, at du selv skal levere donorbilen, som skal være en Porsche 964 fra 1991. Der vil kun blive bygget 75 eksemplarer i DLS-serien, og vi går ikke ud fra, at det kommer til at tage lang tid at finde købere.