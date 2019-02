Denne Ferrari F40 har kørt Le Mans to gange, og nu kan det blive din

Startede livet som en F40-prototype

Bilen startede sit liv på fabrikken i Maranello som en prototype til F40-modellen, og faktisk er dette den tredje producerede F40 af alle. Efter at være blevet brugt (hårdt) af fabrikken til at udvikle produktionsmodellen, blev bilen i 1992 solgt af fabrikken til den tidligere Le Mans-kører Rene Herzog, som med det samme vidste, at der skulle laves noget ved den. Han sendte derfor bilen til det italienske firma Michelotto, som er kendt for at lave nogle af de mest eftertragtede racerbiler. De ombyggede bilen til et såkaldt LM-spec, som bl.a. består af følgende:

Nye IHI-turboladere

Mere avanceret indsprøjtningssystem fra Weber-Marelli

Vægtreduktion til 1.050 kg

Større bremser

Modificeret aerodynamik

Sekventiel gearkasse

Ekstra afstivning af chassis

Effekten steg til over 700 hk, og når du tager vægten på kun 1.050 kg med i regnestykket, er der ingen tvivl om, at dette er en af de hurtigste Ferrari'er i historien.