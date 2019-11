Vi kører en episk tur i bilen fra "Tilbage til Fremtiden"

Ingen er i tvivl om, at dette er en sportsvogn. Jeg glider gennem en mindre fynsk landsby, hvor folk måbende ser til, mens solen får karrosseriet i rustfrit stål til at knitre i deres øjne. For at afprøve de sportslige egenskaber beslutter jeg mig for at geare ned, da jeg ser byskiltet med en rød streg over.



Gearet glider stramt og lækkert, og et dap mellemgas får tandhjulene til at line perfekt op. Så giver jeg den kniven! Jeg forventer en eksplosion af fart, for det her er virkelig indbegrebet af en sportsvogn. Det er jo bilen, jeg selv iagttog i Hollywood-filmen fra min barndom: Tilbage til Fremtiden. På det store lærred skyder en DeLorean DMC-12 mod en hastighed på 88 miles per hour, før hjulsporene forvandler sig til ild, og ekvipagen skyder ind i fremtiden. Sådan går det ikke i dag.