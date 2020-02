Debat: Gratis for elbiler over Storebælt? Det skal være gratis for alle!

Kommentar fra redaktionschefen på Bil Magasinet, Anders Richter

I øjeblikket prøver politikerne at overgå hinanden i lovforslag om ting, de tydeligvis ved meget lidt om. I sidste uge havde vi debatten, om ikke staten bare skulle have lov til at konfiskere biler fra vanvidsbilister ligegyldigt, hvem der ejede køretøjet. Så var der fiskerne, der skulle videoovervåges for i snit at have 1.200 gram fisk ombord på deres kutter, som de ikke kunne gøre rede for. Suk...

En ny uge er ankommet og et endnu et ufærdigt forslag er på bordet – denne gang med venlige hilsner fra Venstre og Radikale Venstre. De vil gøre det gratis for elbiler at krydse Storebælt – fedt! Når noget er gratis, plejer jeg at hylde det. Man er vel fra Jylland, hvor selv smagsprøverne i supermarkedet snildt kan kaldes for en frokost. Alligevel er der noget her, som klinger hult og decideret dumt.

Som det ser ud nu, vil Storebæltsbroen være betalt tilbage i år 2032, hvis trafikken fortsætter, som den plejer, og folk ellers betaler den heftige sum af 245 kr. for en normal personbil. Forslaget afføder efter min mening fire store problemer, som jeg vil beskrive herunder.