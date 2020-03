5 ting vi har lært efter at have købt en brugt Volvo V70 til kun 28.000 kr.

5. Selv lortebiler skal have skiftet tandrem...

Volvo'en er fra 2000, og den har en tandrem, der skal skiftes hvert 10. år. Sidste gang var i 2010, og næste gang er altså i år. Fordi det er en bil, som er købt til kun 28.000 kr. er det vigtigt, at holde sig for øje, hvor mange penge bilen kan "bære" at få postet i sig. Havde bilen haft 300.000 km på tælleren eller mere, tror jeg faktisk bare, jeg ville have kørt videre med den nuværende tandrem. Men fordi den "kun" har 160.000 km på tælleren, har jeg en fornemmelse af, at denne Volvo vil kunne holde i mange år frem, hvis bare jeg passer nogenlunde på den.

Så næste projekt er altså at finde et godt Volvo-værksted, som kan skifte tandrem og vandpumpe på den, og hvis jeg ikke kan finde det, så må jeg på autobutler og finde en god mekaniker. Et site jeg har brugt før på bilen med stor succes.

