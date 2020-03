Den vi drømmer om: BMW 3-serie Compact med 4,7-liters V8-motor!?!

Her i Richters Garage er der bestemt én begivenhed hvert år, som jeg glæder mig særligt meget til, og det er den årlige Techno Classica-messe i den tyske by Essen. Det er kort fortalt verdens største messe for klassiske biler, og i de senere år har RM Sothebys også afholdt auktion under messen. Allerede for flere uger siden gennemgik jeg kataloget, og fandt specielt én bil, som virkelig fik mit blod til at pumpe: Nemlig en BMW 3-serie E36 Compact ombygget af tyske Hartge med en 4,7-liters V8-motor under hjelmen.