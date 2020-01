At køre til Berlin i Mercedes' elbil er knap så sjovt, som det lyder

Kun 10 km i reserve for at nå målet...

Bilen til formålet blev udvalgt i form af den nye Mercedes EQC. Den har nemlig plads til fire voksne mænd og bagage, samtidig med, at den har et relativt stort batteri. For at begrænse antallet af km fra København og til Berlin, valgte vi at sejle med Gedser-Rostock færgen i stedet for Rødby-Puttgarden. Det er både godt og skidt. Det kapper 123 km af turen til Berlin, men prisen for en færgebillet er noget højere, og der er langt færre afgange af vælge imellem.

Da vi sætter os i den fuldt opladte bil og sætter kursen mod syd, viser bilens display, at vi køre 340 km, før vi skal lade op igen. Vi holder os til den tilladte hastighed i Danmark, og efter halvanden times tid holder vi i Gedser. Den lynlader vi sigter efter at ramme er placeret ved en rasteplads i den tyske by Wittstock, som er ca. 330 km væk. Så det bliver lige til øllet...