Tak for 13 fantastiske år i drømmejobbet...

Hjem-is-mand eller motorjournalist?

Bil Magasinet har været mit drømmejob, siden jeg som lille purk slæbte bilblade med i skoletasken for at forklare min daværende og pænt stupide folkeskolelærer, at vi på vores skoletur til Island, da skulle ud og prøve nogle af de vilde Iceland Trucks med gigahjul og udbyggede skærmkasser, som Bil Magasinet havde lavet en længere artikel om. Hun sagde selvfølgelig nej. Bagefter brugte jeg de fleste dansktimer på at drømme om at køre topfart i en Ferrari 512 TR på en afspærret motorvej i Danmark.

Den gule Jamex-Polo, som stadig giver mig gåsehud – og ikke mindst forsiden med Lamborghini Cala, for lige netop det blad gav min faster mig i gave, fordi hun vidste, hvor meget biler betød for mig. Jeg besluttede mig for, at en dum dansklærer ikke skulle stå i vejen for drømme udi den automotive verden. Det måtte kunne lade sig gøre – også selv om studievejlederen mente, at jeg nok hellere skulle gå efter min anden drøm (som Hjem-is-mand) end at blive motorjournalist.