Verdens hurtigste sedan fra 80'erne kan nu blive din

I kabinen er der også sket en hel del i forhold til en standard E28. B7 Turbo følger den klassiske Alpina-opskrift fra dengang med et sportsrat i læder, en gearknop i ædeltræ, lidt turboinstrumenter i midterkonsollen og så et sæt lækre sportsæder lavet med Alpina's striber i grøn og blå.

Bilen er ikke i perfekt stand, og der kendes heller ikke noget til dens historik ud over, at den har levet det meste af sit liv i Japan, indtil den blev eksporteret til Schweiz i 2017. Selv om den ser lidt slatten ud i nogle af kanterne, er der ingen tvivl om, at den ser yderst original ud. Og hvis man nu skulle have sådan en bil, så gør det jo ikke noget, at den har en ridse her og der eller en lille Bilka-bule. Det gør bare, at man ikke er så nervøs for at bruge den.

Vurderingen af bilen lyder på omkring 700.000 kr., og det lyder ikke helt skævt. Fra ny blev modellen kun produceret i 278 eksemplarer (hvoraf dette er nummer 196), så det er en ekstremt sjælden bil. Det eneste, som kan overgå denne bil i min verden, er dens efterfølger, B10 Biturbo, som havde mere power, mere læder og også opnåede en tur i rampelyset som værende verdens hurtigste sedan. Men det er en historie I må få en anden gang...

Vi ses til Techno Classica i Essen!