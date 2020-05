Er denne 12-cylindrede Alpina B12 verdens fedeste tunerbil?

Alpina svarer til BMW's M-afdeling

Hvis vi nævner BMW’s M-afdeling, eller AMG når vi taler Mercedes, vil de fleste af os være med. Men Alpina-mærket er og har altid været et brand for de indviede. Firmaet blev startet i 1965 i den tyske by Buchloe, og fra starten var fokus at tune og optimere BMW’s modeller. Det blev til en hel del biler, som blev brugt på til gadekørsel og ikke mindst på verdens racerbaner.

