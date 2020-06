Vi tester verdens hurtigste supersedan i 1989: Alpina B10 BiTurbo!

Mindre turbolag

Fordelene ved at bruge to turboer frem for én stor som på B7 Turbo-forgængeren, er, at bilens turbolag, formindskes markant. Det er den tid, det tager for turboerne at spole op. En stor turbo, der giver en stor effekt, tager lang tid om at spole op, og det giver en dårlig speederrespons.

To små turboer kan give samme effekt eller mere, samtidig med, at de hurtigere kommer i omdrejninger, hvilket får bilen til at føles mere responsiv. De to Garrett T25 er vandkølede og monteret med elektroniske wastegates, som kan dumpe ladetrykket i nogle situationer og omdrejningstal for at beskytte motoren og ikke mindst turboerne mod for højt ladetryk.