Gangsteren Al Capone havde en skudsikker Cadillac, som er til salg for 1 mio. dollars

Historien om Al Capone

Den amerikanske gangster fra Chicago

Når talen falder på amerikanske gangstere, så er der specielt et navn, som popper op: Al Capone! Han blev født i New York i 1899, men efter at være blevet smidt ud af skolen som 14-årig for at have slået en kvindelig lærer, begyndte det at gå galt. Allerede som ung stødte han på gangsteren Johnny Torrio, som senere blev hans mentor. I 1923 fulgte Al Capone med Johnny til Chicago, hvor der var nye muligheder for at tjene penge. Forbudstiden i USA gjorde nemlig, at alkohol var forbudt, og det var lige præcis det, som Al Capone kom til at tjene sine penge på – nårh ja, og så lidt prostitution ved siden af.

Al Capone blev hurtigt en kendt figur i Chicago, og pengene, han tjente på at smugle alkohol, brugte han blandt andet på at bestikke personer i officielle embeder, så han kunne fortsætte med sine aktiviteter. I 1931 blev han anholdt og dømt for ­skattefusk, hvilket satte en stopper for hans kriminelle karriere.

