7 grunde til at staycation i en Volvo til 28.000 kr. ikke var så slemt endda

4 | Så nem at skrue på, at din 1-årige datter kan hjælpe til

Da jeg ikke lige havde ekstra ledning eller kabelsko, måtte jeg bruge det, jeg havde med mig i bilen. Så under et besøg hos noget familie i Kolding, tog min datter og jeg en pause fra selskabet og fandt værktøjet frem for at fikse fartpiloten. Min datter stod for at skrue op for musikken, mens jeg fiksede ledningen. Nu virker fartpiloten igen, men det er tydeligt, at jeg skal have lavet en mere varig løsning, da kabelskoen ikke er den optimale løsning. Måske jeg må få lidt hjælp af nogle venner, der er fikse på fingrene til at lodde det sammen.