3 superbiler du kan tjene penge på i 2019

Porsche 964 Turbo

Den første Porsche 911 Turbo går under modelbetegnelsen 930, og den er allerede blevet efterspurgt. Men det er dog slet ikke dén, jeg er interesseret I. For mens alle har kigget på 930'eren, er de verdens Porsche-samlere begyndt at opkøbe efterfølgeren: 964 Turbo. Og det har gjort, at priserne allerede er ved at skyde I vejret. En Porsche 964 Turbo er ikke den mest velkørende eller harmoniske Porsche, men det er ligegyldigt I samlerkredse. Til gengæld ser den enormt hård ud, og specielt den yngre generation vil kunne huske den fra kultfilmen “Bad Boys”. Eller kultfilm er måske så meget sagt...

Standardmodellen hedder 964 Turbo og har en 3,3-liters motor. Her kan du være heldig at finde et godt eksemplar fra 100.000 euro (ca. 750.000 kr). Gå hellere efter en bil I god stand og med en god historie end et lavt kilometertal.

Et par år efter blev en Porsche 964 Turbo præsenteret I en 3,6-liters udgave, som lige nu er yderst eftertragtet. Prisen kan være to eller tre gange så høj som en tilsvarende 3,3-liters. Der findes også nogle yderst sjældne Turbo S-udgaver, som er nærmest umulige bare at finde til salg. Og når de endelig dukker op, kræver de enorme summer.

964 Turbo er allerede steget I værdi, men jeg tror, at der er lang vej til toppen, så de kan sagtens stige mere endnu.