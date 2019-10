15 år gamle dæk på en Porsche! De er jo livsfarlige at køre med

Dengang 16" fælge var vildt...

Fælgene kunne fås som ekstraudstyr til 944 Turbo, som illustreret på billedet ovenfor, der stammer fra Porsche's eget fotoarkiv. Fælgene har et par vigtige forskelle i forhold til standardhjulene. For det første er de en tomme bredere både for og bag, og for det andet er de smedet frem for støbt (som Telefon-fælgene er). Det giver en stærkere fælg, som også er i naturligt bedre balance. De kommer meget sjældent til salg, og da slet ikke på vore breddegrader. Jeg er tidligere faldet over et par sæt på eBay både i England og Tyskland, men det strandede altid udgifterne til fragt, som ødelagde handlen og også fordi, fælgene var i så ringe stand, at de skulle totalrenoveres. Det kan selvfølgelig sagtens lade sig gøre, men det hele løber jo op.

Pludselig ringede min lokale Porsche-reservedels-pusher, 9werk.dk, og viftede et sæt Club Sport-fælge foran næsen på mig, som tilsyneladende var i helt fin og brugbar stand uden skader, skævheder eller andet. En kort prisforhandling senere (man er vel jyde...), og pludselig var de mine. Da jeg hentede dem, bemærkede jeg, at der var masser af mønster tilbage på Bridgestone S02-dækkene – fedt! Bagefter tjekkede jeg datokoden og fik et chok...