Top 10! Vi nørder de hurtigste biler i verdenshistorien

Vi finder verdens hurtigste bil!

Har du nogensinde tænkt over, hvilken bil, der er den hurtigste i verden? Det er en af de ting vi dagligt beskæftiger os med på Bil Magasinet, og derfor har vi nu lavet et videoafsnit, hvor vi finder svaret på lige præcis det spørgsmål.

Afsnittet markerer også en nyhed på Bil Magasinet: Vi har nemlig fået et TV-studie, hvor vi frem over vil levere en masse videoindhold til jer brugere. Vi kan godt afsløre to ting allerede: Det kommer til at handle om biler, og det bliver max nørdet. Har du idéer til emner, vi skal tage op, så smid en mail til [email protected]

Husk også at abonnere på vores YouTube-kanal, på den måde ved vi, at det er noget, vi skal fortsætte med at lave frem over. Og nu ikke mere sniksnak! Lad os komme til sagen og finde ud af, hvad der pt. er verdens hurtigste bil?