Vil Dan fra Socialdemokratiet virkelig forbyde dieselbiler?

Samme grænser for benzin og diesel i 2020

Med Euro6 normen fra 2014 blev udledningen af NOx reduceret fra 0,18 g/km til 0,08 g/km. En benzinbil må fra da af udlede 0,06 g/km.

Fra 2020 indføres Euro7 normen hvilket reducerer udledningen fra dieselbiler yderligere. Fra da af er alle emissiongrænser præcis de samme for benzin- og dieselbiler.

Fra da af giver det med andre ord ingen mening at forbyde diesel-biler.

Tvært imod vil det bidrage til en øget CO2-udledning, hvis vi antager, at dieselbiler fortsat køre længere på literen end benzinbiler, som det er tilfældet i dag.

12 år lyder som lang tid, men hvis Socialdemokraterne holder fast i forslaget, vil det få stor indflydelse på salget og værdien af dieselbiler.

Det giver effekt for NOx-udledningen, at forbyde diesel-biler fra før Euro6, men det bliver dyrt for dig med en ældre dieselbil, for den vil selvfølgelig falde i værdi.

Ikke bare fra 2030, men fra det øjeblik Mette og Dans ønske bliver stadfæste eller vedtaget i partiprogram eller et regeringsgrundlag.