Sommeren er gået med praktiske opgaver for mig selv, da jeg har købt et fritidshus på Bornholm. Og når man gør det, har man jo brug for en praktisk bil – og her kommer den Mazda B2200 ind i billedet, som I kan få hele historien om hér!

Nu er jeg så klar med en "DEL 2" udi i mit ejerskab af pickuppen, og det kan I se herunder.