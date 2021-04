Bil Magasinet mener: Ny lov er et meningsløst lotteri

Leasingselskaber bliver bødeopkrævere

Ind til videre virker de fleste, større leasingselskaber overbeviste om, at der skal en del til, for at staten kan beslaglægge en bil, der er kørt af en dømt vanvidsbilist. For hvordan kan man forudse, at en person vil køre vanvidskørsel?

Politiets pressetalsmand, Christian Berthelsen, udtalte derimod i et interview i TV2 Lorry, at der efter hans vurdering ikke skal meget til, for at staten kan beholde leasingbilen.

Det efterlader leasingselskaber med opgaven at indkræve pengene fra leasingtageren, hvilket etablerer en helt anden besynderlighed, nemlig at staten udskriver en bøde, og bestemmer størrelsen af den, men overlader opgaven med at indkræve bøden hos rette mand til private og firmaer.

Ingen kan forsvare bilister, der kører voldsomt hensynsløst i trafikken, men den seneste lov rammer næppe dem, man sigter mod. Den skubber derimod til grundlaget for vores retsstat: Nemlig at straffen tilfalder synderen, og at den står mål med forseelsen.

Hvis målet hellige midlet, har vi åbnet for rigtige mange midler, der kan helliges af rigtig mange mål. Det er ikke bare et retssikkerhedsproblem, men en angreb mod det helt grundlæggende demokrati.