Tre klassikere til under 150.000 kr. jeg ikke kan få øjenene fra lige nu

Jeg ved, at det er en spøjs model, og jeg møder sjældent forståelse, når jeg siger, at jeg har et svagt punkt for Peugeot 204 og efterfølgeren 304 i cabriolet-udgaverne. Den større og elegante 504 Cabriolet er mere eftertragtet, men 304 virker bedre bygget, og den har en uskyldig charme over sig, som jeg ikke kan slippe.

Der er ikke så mange af dem til salg, men CC-Cars i Odense har denne fine 304 cabriolet, med lavt kilometertal, til salg. Efter billederne at dømme, er den rigtig flot, der følger hard top med, og jeg her helt væk i bilen.