Tre biler der udgår, som du kommer til at savne

Du er ikke i tvivl om, at begrebet SUV ikke længere blot er en modelbetegnelse, det et et livsgrundlag for enhver bilproducent, der ønsker at overleve de næste fem år. Flere producenter har næsten ikke andet på programmet.

Det bliver til gengæld endeligt for andre kendte og hidtil succesfulde bilmodeller.

Her er tre modeller, som har været en del af dit bilbillede i årtier, men som nu hører op.