Tak fordi du stadig nyder en god stund

Læser du dette, er der en god chance for, at du kender Bil Magasinet, som er udkommet på tryk hver måned siden oktober 1991.

Det var der i gennemsnit 166.999 ligesinde der gjorde, hver måned i første halvår af 2018. 167.000 er nemlig vores officielle læsertal for første halvår af 2018, som det opgøres af Gallup, og det er 14.000 mere end første halvår af 2017.

Det er vi utrolig glade for og stolte af, for det vidner om, at der ikke bare stadig er mange, der interesserer sig for biler, men at flere, der nyder at læse i det hver måned.

Læsertallet er ikke det samme som oplagstallet, som er et udtryk for, hvor mange magasiner vi rent faktisk sælger. Det tal er på godt 21.000. Med andre ord er der i gennemsnit godt syv læsere pr. magasin.

Oplagstallet har været større, men trods udfordringer, hvoraf nogle ikke synes helt retfærdige, er oplaget ikke styrtdykket, sådan som det sket for andre trykte magasiner.

I dag for Bil Magasinet ikke en krone i støtte fra andre en de, der køber og bakker op om magasinet. Vi er varmt begejstrede over, at det tal nu er 167.000.

Tak til jer alle. Vi forsøger at honorere loyaliteten, ved at produceres det magasin, vi tror i gerne vil have, hver eneste måned.