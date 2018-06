SUV'en der kan få mig elske SUV'er igen

Særdeles lavt støjniveau i BMW X2

Med X2 følger en anden gevinst, som man ikke får i en 3-serie.

Støjniveauet fænomenalt lavt. I hvert fald i versionen med 2-liters benzinmotor og 192 hk. Hertil kommer minimal vindstøj trods det højbenede design. Ikke mindst synes vindstøjen omkring forruden helt dæmpet, modsat i 3-serien.

Det giver et fremragende helhedsindtryk, fra en tur/retur på tværs af Danmark. Der skal spær på forakslen, for at finde en forhjulstrækker, der styrer bedre. Jeg er stor fan af den nye BMW X2.

I tilgift får man en fremragende kabinen finish. At designer er klassisk, for nu at sige det på den pæne måde, og BMW priser er en labyrint uden løsning, er noget andet, som man må prøve at forholde sig til, inden man slår til.

Jeg er ikke fan af SUV'er, men i X2 lider dynamikken ikke under det hævede karrosseri.

