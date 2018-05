Subaru's Golf-konkurrent er en skæv eksistens

Impreza er en helt ny Subaru, og mange ting er opdaterede.

Men en Subaru bliver aldrig helt som andre biler. Det japanske producent holder hårdnakket fast i en stribe løsninger, som gør modellerne til skæve eksistenser i forhold til konkurrenterne i de klasse, de stiller op i.

Således også med Impreza, som er Subarus bud på en VW Golf-konkurrent. Første indtryk bag rattet er ordinært. Kabinen er opdateret, men ser stadig gammeldags ud, understreget af grebet til benzin-dækslet, der er mekanisk med gulvmonteret greb, som i en Toyota Starlet fra 1990.

Så er der firehjulstrækker, som er standard. Det samme er autoamtgear af CVT-type. Det vil sige milliongear, som dog har fået indlagt skiftehop, så det virker mere som et traditionelt automatgear. Men der er stadig elastik-effekt over det, sådan som der altid har været med CVT-gear.

Så det er er bare en blødhat-og-cigar-stump-bil?

Njaa. Den turboløse motor er godt nok ikke en raket-anordning, men styreringen er overraskende direkte og præcis, hvilket minder om, at Subaru har stolte traditioner i rally - altså fra gamle dage af, for Subaru har officielt forlagt al motorsport.

Subaru-ejere er gerne lidt religiøse omkring deres biler, og skal have evne til at elske visse løsninger, og se bort fra andre, for at at blive fan.

Jeg har selv et blødt punkt for Subaru, men det er vist ikke blødt nok, til at jeg ville vælge en Impreza frem for et par andre i klassen.