Staten skovler biler ind, men intet er afgjort

Stolte ministre

Det er både Justitsminister Nick Hækkerup og Transportminister Benny Engelbrecht stolte af. I en fælles pressemeddelelse udsendt af justitsministeriet udtaler Nick Hækkerup:

”Politiet har beslaglagt næsten tre køretøjer om dagen, siden de nye regler mod vanvidsbilisme trådte i kraft for et halvt år siden. De nye styrkede tiltag mod vanvidskørsel har i den grad virket og været nødvendige for at sætte hårdt ind over for dem, der bringer andre menneskers liv i fare med deres vanvittige kørsel. Forhåbentlig kan de mange beslaglæggelser af køretøjer få en præventiv effekt og medvirke til at ændre adfærden hos dem, der uden omtanke for andre trykker speederen i bund og skaber utryghed på vejene.”

Benny Engelbrecht udtaler i samme:

”Målet er at stoppe vanvidsbilisme, så vi redder liv. Det kræver klare og mærkbare konsekvenser for vanvidsbilisterne. Og det har vi fået med de nye regler. På et halvt år har vi fjernet mere end 500 biler brugt til vanvidskørsel fra gaden. Dermed har vi klart og tydeligt sagt, at vi ikke vil finde os i dem, der i den grad føler sig hævet over loven.”

Ingen af de to forholder sig til, at de konfiskerede biler ejes af helt tilfældige personer, men det gør retsvæsenet trods alt, og det er årsagen til, at ingen af de mange sager endnu medført konfiskation.