Sort humor fra England: Austin Allegro redder Brexit

Austin Brexit

"Du har givet de storby-liberale et ordentligt spark bag i, og du er nu klar til at omfavne et Storbritannien fri for EU's tyranni.

Told? Og hvad så. Du behøver ikke fancy udenlandske biler med deres distraherende fjolleudstyr som navigation, airbag, bluetooth og elektronisk multipoint indsprøjtning: Hvem har brug for det? Ikke dig. Du er britisk.

Regulering? Forordninger er som snefnug. Du vil have god gammeldags blyholdig benzin, der giver de lykkelige astmatiske børn, som kun en gammel 4-cylindret motor kan give det.

Du vant til en bil, du selv kan fikse det, hvis den går i stykker. Og den går i stykker. Ofte uventet. Og det er hvad du vil ønsker. Der er ikke noget mere britisk, end et motorhaveri midt ude i ingenting, hvor kun en lokal tosse og dine egen opfindsomhed kan hjælpe dig videre. Det er fornemmelsen af at opnå selvtillidens ekstase.

Og når ratstammen knækker bedst som du runder den fjerntliggende bjergskråning, så ved du, at du ikke har mistet kontrollen. Du er i kontrol. Du er fri for EU og dens sikkerhedsregulering og bureaukratiske diktater.

Når du snurrer det ubrugelige rat i din paniksvedige hånd, ved du, at det var bedre at bo i et selvstændigt Storbritannien i et minut end et EUSSR-diktatur for livstid. Og når din Austin Brexit ruller, før den eksploderer, så har du oplevet, hvordan det virkelig føles at være britisk. Og det er helt gratis."