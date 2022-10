Er en SUV en klimafjendtlig bil, er det ok, at "Tire Exstinguishers" pifter biler, er det kunst at lime sit fast på et kunstværk, er en Lamborghini Urus for meget, er elbiler go'e og er Macan Porsche's fedeste bil?

Bil Magasinets redaktør Mikkel Thomsager medvirker på Mads Christensens Youtube-kanal "KØR", i en kørende diskussion om bilens aktuelle udfordringer. Det er to bilentusiaster med mange synspunkter, der diskuterer privatbilismens udfordringer anno 2022.

Se den herunder: